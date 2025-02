Saluzzo e Mondovì svelano le maschere del Carnevale

Mondovì e Saluzzo hanno svelato i nomi delle maschere dei due Carnevali storici della provincia di Cuneo.

A Mondovì sarà Giulia Lintura a vestire i panni della "Bèla Monregaleisa", 25 anni, laureata in Farmacia, affiancherà il "Moro" Mario Bosia.

A Saluzzo la 72/a "Castellana" sarà interpretata da Jessica Peruccio, classe 1986, titolare di un negozio di abbigliamento in centro città. "Ciaferlin" è invece Beppe Roatta, 62 anni, fiorista da pochi mesi in pensione. Il Carnevale di Saluzzo rientra nel circuito del "Carnevale delle 2 Province", il concorso, alla settima edizione, che vede in gara dieci carri allegorici e che quest'anno arriva a quattro appuntamenti: domenica 16 febbraio, sfilata a Nichelino, domenica 23 a Rivoli, sabato 1 marzo, in notturna, a Barge e domenica 2 marzo gran finale a Saluzzo.



