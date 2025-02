Un bancomat è stato fatto saltare nell'Alessandrino

Uno sportello bancomat è stato fatto saltare prima dell'alba a Felizzano (Alessandria). Il botto e il fumo hanno svegliato alcuni residenti, che hanno chiamato i carabinieri. Sul posto, uno sportello automatico Bpm in Via Matteotti all'angolo con via Veneto, sono intervenuti i carabinieri con i vigili del fuoco e una prima ipotesi fa pensare che sia stata usata la tecnica cosiddetta della marmotta, utilizzando del gas. La tecnica in questione consiste nell'inserire un tubo di metallo, caricato con una sostanza che possa esplodere, all'interno del vano che contiene la banconote.

I vigili del fuoco, ispezionati i locali, hanno escluso principi d'incendio e hanno staccato ora l'impianto della corrente elettrica.



