Si finge carabiniere, arrestato per estorsione dai veri militari

Si è finto carabiniere e ha indotto una famiglia di Villar Perosa (Torino) a consegnargli del denaro e dei gioielli, quale "caparra per il rilascio di una loro familiare coinvolta in un incidente stradale", mai avvenuto. Si tratta di un uomo di 39 anni, proveniente dalla Campania e già noto alle forze dell'ordine, che i carabinieri della sezione operativa della vicina Pinerolo hanno arrestato per estorsione in concorso e condotto in carcere a Torino.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nel paese della Val Chisone ed è stato uno dei familiari della donna coinvolta nell'inesistente incidente a insospettirsi e ad avvisare i militari di Villar Perosa. L'uomo poi arrestato, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha utilizzato un taxi per andare a ritirate il denaro e gioielli richiesti e anche per farsi accompagnare alla stazione ferroviaria più vicina per andarsene. I carabinieri della sezione operativa di Pinerolo però sono riusciti a bloccarlo prima che partisse e a recuperare denaro e gioielli, restituendoli alla famiglia appena ingannata.



