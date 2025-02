Mur, 15,5 milioni per la ricerca negli atenei del Piemonte

Il ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) ha pubblicato le graduatorie di assegnazione del Fondo italiano per la scienza - Fis 2. Per finanziare i progetti di ricerca delle istituzioni accademiche del Piemonte sono stati stanziati complessivamente 15.579.068,30 euro.

I fondi sono stati distribuiti ai macrosettori "life sciences", "physical sciences and engineering" e "social science and humanities". Al macrosettore "life sciences" sono stati destinati 2.980.648,29 euro. Il finanziamento sostiene i progetti presentati dall'Università di Torino. Al macrosettore "physical sciences and engineering", i fondi assegnati ammontano a 5.634.644,51 euro. I progetti finanziati sono quelli del Politecnico di Torino (1.656.179,66 euro), dell'Università di Torino (2.650.531,23 euro) e dell'Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (1.327.933,62 euro). Per il settore "social science and humanities", le risorse ammontano a 6.963.775,50 euro: 2.655.704,52 euro per il Politecnico di Torino e 4.308.070,98 euro per l'Università di Torino.

Il Fis è pensato per ricercatori emergenti ed esperti sui principali ambiti di ricerca: dall'ingegneria alle scienze della vita. Nasce sul modello dell'European Research Council (Erc), il prestigioso programma comunitario dedicato alla ricerca di base valutando i ricercatori per l'eccellenza della loro attività.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA