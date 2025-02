Colpo a un bancomat nel Cuneese nella notte

Uno sportello bancomat della filiale della Banca popolare di Novara a Verzuolo, in provincia di Cuneo, è stato preso di mira nella notte. Poco dopo le 4 del mattino è stato fatto esplodere lo sportello, posizionato accanto all'ingresso dell'agenzia, in corso Re Umberto, in pieno centro, ed è stata forzata la parte che contiene le banconote.

Una volta prelevato il denaro, i malviventi sono fuggiti e resta al momento da quantificare l'entità del bottino.

L'azione, secondo quanto si apprende, è stata rapida e i ladri hanno lasciato la zona prima dell'arrivo dei carabinieri, che indagano per risalire agli autori del colpo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA