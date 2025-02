Cade dalla parete di ghiaccio, scalatore ferito nel Torinese

Il soccorso alpino piemontese è intervenuto oggi a Ceresole Reale, nel Torinese, per uno scalatore precipitato da una cascata di ghiaccio nella zona dell'Ice Park. L'uomo è caduto per alcuni metri, riportando diverse fratture.

Viste le condizioni meteo non favorevoli, l'elicottero del 118 non è potuto decollare, così la squadra di tecnici ha raggiunto l'infortunato e lo ha stabilizzato, preparando il trasporto in barella fino all'ambulanza, che aspettava sulla strada asfaltata. Sul mezzo sono state prestate le prime cure al ferito, che poi è stato trasportato in ospedale.



