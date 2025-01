Valanga su area sciistica in Val Susa, nessuna persona coinvolta

Una valanga si è staccata in alta Valle di Susa, a Bardonecchia (Torino), nella zona sciistica di Vallon Cros. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero Drago 66, l'elicottero del 118, il soccorso alpino e le unità cinofile. Si è poi accertato che nessuna è rimasta coinvolta, ma la sindaca di Bardonecchia, Chiara Rossetti, invita alla prudenza: il rischio di valanghe è marcato soprattutto per l'accumulo di grossi quantitativi di neve ventata.

Nel corso di questa settimana oltre i 1500 metri di altitudine sono caduti dai 30 ai 60 centimetri di neve, anche idi più in alcune zone.



