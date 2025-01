Per l'adunata degli alpini a Biella ci sarà un'area pedonale

Prime novità sull'organizzazione dell'adunata degli alpini a Biella in programma dal 9 all'11 maggio. All'interno del territorio comunale di Biella sarà istituita un'area pedonale alpina, in cui sarà inibita la circolazione veicolare. La definizione esatta delle aree soggette a restrizioni è in fase di completamento da parte degli organizzatori. Il giorno della sfilata, l'11 maggio, l'area sarà ulteriormente estesa anche verso sud e ovest.

Per gli esercizi pubblici saranno prese in considerazione le domande di estensione delle attività commerciali, sia per i locali già dotati di dehors, sia per quelli dotati di spazi esterni non attualmente utilizzati.

Il sindaco Marzio Olivero con gli assessori delegati Sara Gentile ed Edoardo Maiolatesi e con l'assessore Anna Pisani dichiarano: "In collaborazione con Ana Biella abbiamo pensato di consentire agli esercizi pubblici di ampliare i propri spazi esterni al fine di favorire l'accoglienza del gran numero di visitatori. Stiamo lavorando a stretto contatto con tutte le altre istituzioni che si occupano dell'ordine pubblico del territorio per conciliare l'ospitalità e la sicurezza".



