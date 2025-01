Lions International, donazione al Centro Diagnosi Hpl di Torino

I Lions International del Distretto 108ia1 hanno donato 4.860 euro al Centro Diagnosi Hpl di Torino.

La somma, che è stata consegnata oggi all'Educatorio della Provvidenza, in corso Trento, era stata raccolta con lo spettacolo 'Puccini Dance Circus Opera', portato in scena lo scorso dicembre al Teatro Colosseo di Torino dal Cirko Vertigo.

Il Centro Diagnosi Hpl, promosso dalla Consulta per le Persone in Difficoltà, attraverso interventi psicologici, pedagogici, logopedici e psicomotori dà supporto a famiglie di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che presentano difficoltà legate alle funzioni esecutive e cognitive.

"Un progetto unico per il nostro territorio che ci consente di dare un futuro a ragazzi che altrimenti avrebbero difficoltà ad inserirsi in una società sempre più selettiva", ha spiegato Giovanna Sereni, primo vicegovernatore del Distretto Lions 108ia1.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA