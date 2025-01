Juve: Pessotto 'dobbiamo restare uniti, fiducia è parola chiave'

"Dobbiamo restare compatti e uniti verso i nostri obiettivi, sfruttando le nostre buone qualità e lavorando sugli errori: la parola chiave è fiducia": così il dirigente della Juventus Gianluca Pessotto, sul momento delicato che sta vivendo la squadra di Thiago Motta. "A inizio stagione eravamo al completo e freschi, abbiamo avuto infortuni che hanno inevitabilmente inciso e il percorso è diventato più altalenante - l'analisi di Pessotto - ma la squadra è giovane, deve fare esperienza e, ripeto, avere fiducia in quel che sta facendo e in dove vuole arrivare".

Sul sorteggio dei play-off di Champions, con la Juve accoppiata al Psv Eindhoven: "Se è un buon sorteggio lo capiremo solo dopo la partita di ritorno, sono passati mesi dal confronto di settembre e dovremo arrivarci bene, con la convinzione di poter fare bene e potercela giocare - conclude Pessotto - ed è bello evitare un derby (contro il Milan, ndr): così resta la speranza di vedere un'italiana in più agli ottavi".



