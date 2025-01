Fondazione Crc, 5 milioni per 10 interventi strategici a Cuneo

La Fondazione Crc mette a disposizione 5 milioni di euro per realizzare 10 progetti strategici a sostegno del territorio della provincia di Cuneo.

Lo prevede il bando Stars che ha l'obiettivo di dare subito nuova linfa ai 5 ambiti individuati dal Piano pluriennale 2025-2028 - Bellezza, Creatività, Cura, Futuro e Partecipazione - con un intervento complessivo di 120 milioni di euro nei 4 anni. Il Piano è stato illustrato in un evento culturale dal titolo Nuove visioni, che ha visto la partecipazione di oltre 2.500 persone (di cui oltre 1.600 studenti) al Palazzetto dello Sport di Cuneo.

"Il nuovo Piano Pluriennale sottolinea la volontà della Fondazione Crc - spiega il presidente Mauro Gola - di imprimere un significativo cambio di passo alla propria azione: in un momento storico in cui la nostra comunità provinciale si trova a fronteggiare trend globali che incidono profondamente sul presente e sul futuro prossimo di tutti noi, la Fondazione Crc intende essere attore strategico per lo sviluppo del territorio provinciale, capace di convogliare energie e risorse in un cammino comune in grado di includere cittadini, imprese, istituzioni, terzo settore. Le ingenti risorse che metteremo a disposizione, declinate attorno ai 5 indirizzi strategici che abbiamo individuato, sono il mezzo attraverso cui vogliamo far crescere il capitale sociale della comunità. Il bando Stars, che mette a disposizione 5 milioni di euro, è un esempio significativo del nuovo approccio che intendiamo dare alla nostra azione: nei prossimi mesi selezioneremo, con la partecipazione dell'intera comunità provinciale, 10 progetti capaci di far crescere il territorio e proiettarlo verso il futuro".



