Diageo, tavolo convocato il 13 febbraio al ministero del Lavoro

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha convocato il 13 febbraio, alle ore 12, il tavolo sulla vertenza Diageo, la multinazionale britannica delle bevande alcoliche che ha annunciato la chiusura dello stabilimento a Santa Vittoria d'Alba (Cuneo). Lo rende noto il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio (Lega), vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama.

Sono invitati, oltre ai rappresentanti di Diageo Operations Italy, Regione Piemonte, Ministero delle Imprese, Confindustria e Federmanager Cuneo e le organizzazioni sindacali.

"Auspico che dal confronto emergano misure idonee a salvaguardare l'occupazione e l'attività in provincia di Cuneo", dice Bergesio che lo scorso 3 dicembre aveva presentato un'interrogazione al Ministero delle Imprese. A Santa Vittoria d'Alba sono occupate 349 persone.

"Le scelte dell'azienda, che a giugno 2024 ha fatturato 20 miliardi di euro con 6 miliardi di utile, sembrano dettate da mere logiche di profitto, senza tener conto degli interessi dei lavoratori, delle loro famiglie e di tutta la comunità - prosegue Bergesio - Si tratta di una vicenda complessa, che richiede tempo per arrivare ad una soluzione. Occorre lavorare con attenzione per salvaguardare occupazione e produzione nella nostra provincia".



