Bici giù dai Murazzi: chiesti 16 anni per imputato maggiorenne

In Corte d'appello a Torino è stata chiesta una condanna a 16 anni per Victor Ulinici, uno dei maggiorenni accusati di aver lanciato, la notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023, una bici elettrica dalla balaustra dei Murazzi, ferendo gravemente lo studente universitario palermitano Mauro Glorioso, rimasto tetraplegico.

Accusato di tentato omicidio, Ulinici, che oggi era in aula, era stato condannato in precedenza con rito abbreviato a 10 anni e 8 mesi, (la richiesta della pm Livia Locci era stata di 14 anni) ma la Cassazione aveva chiesto alla Corte d'appello di Torino di ricalcolare la pena.

Un'altra ragazza maggiorenne aveva scelto il rito ordinario e il suo processo si è concluso lo scorso 9 gennaio con una condanna a 16 anni. Per i tre minorenni che quella sera facevano parte del gruppo sono state confermate, nel marzo scorso, le sentenze di primo grado, in abbreviato, con pene a 9 anni e 9 mesi, 9 anni e 4 mesi, 6 anni e 8 mesi.

La sentenza Ulinici è prevista per il 4 febbraio.



