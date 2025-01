Stellantis, oltre 12.000 visitatori all'Heritage Hub nel 2024

E' stato un anno da record il 2024 per l'Heritage Hub, che custodisce la preziosa collezione aziendale composta da circa 300 vetture dei marchi Fiat, Lancia e Abarth, oltre ad alcuni esemplari di Alfa Romeo, Autobianchi e Jeep. Ubicato all'interno dello storico stabilimento di Mirafiori, lo spazio espositivo è stato aperto nel 2023 ed è ora visitabile previo acquisto del biglietto online e prenotazione.

Nel 2024 sono stati oltre 12.000 i visitatori, equamente divisi tra italiani e stranieri, con un incremento del 10% rispetto allo scorso anno. Appassionati di auto d'epoca ed esperti del settore, turisti e tantissime famiglie con ragazzi: è questa la platea eterogenea che ha confermato il polo torinese punto di riferimento internazionale per la cultura dell'automobile.

Il primo aspetto che incuriosisce i visitatori dell'Heritage Hub è l'edificio in cui sono custoditi questi esemplari unici al mondo, la storica Officina 81 di via Plava a Torino, uno degli impianti di produzione meccanica Fiat all'interno del comprensorio industriale di Mirafiori, le cui radici affondano nel lontano 1939. L'ambiente originale è stato oggetto di un accurato restauro conservativo che ne ha rispettato la natura industriale, i colori storici senape e verde, la pavimentazione in cemento e il reticolo di pilastri metallici. Al centro figurano 64 vetture storiche, suddivise in 8 aree tematiche: Records and Races, le protagoniste che hanno trionfato sui principali circuiti; Concepts and Fuoriserie, vetture rarissime e pezzi unici; Archistars, i modelli che hanno rivoluzionato l'architettura dell'automobile; Eco and Sustainable, che raccoglie le vetture che più si sono distinte nel rispetto dell'ambiente; Small and Safe, modelli che hanno saputo unire sicurezza e dimensioni contenute; Style Marks, vetture che hanno fatto la storia del design; Epic Journeys, automobili che si sono rese protagoniste di viaggi indimenticabili; The Rally Era, le pietre miliari dell'epoca d'oro delle corse su strada e sterrato. Sui due lati lunghi dell'edificio è invece esposto il resto della collezione, diviso per brand e ordinato secondo un criterio cronologico. A sinistra, la collezione dedicata a Fiat, Alfa Romeo e Abarth. A destra, quella dedicata a Lancia.



