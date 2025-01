Ogni punto di inflazione porta con sé 100.000 nuovi casi di sovraindebitamento. In Italia oltre 2 milioni di famiglie sono a rischio usura. Lo ricorda la Scialuppa Crt - Fondazione Antiusura che propone di istituire il 31 gennaio la Giornata nazionale del debito consapevole.

"Alla Scialuppa - spiega il presidente Ernesto Ramojno - ci troviamo di fronte quotidianamente a famiglie e persone che non riescono più a sostenere i prestiti contratti e si trovano seriamente a rischio usura. Il nostro Osservatorio evidenzia un quadro preoccupante: molte famiglie, per scarsa conoscenza o per decisioni impulsive, contraggono debiti che poi non riescono a gestire. Al di là degli istituti bancari e delle società serie, che applicano criteri rigorosi basati sulla capacità di indebitamento, c'è una galassia di realtà, dalle zone grigie della legalità fino a veri e propri usurai, che non si curano della reale situazione economica dei clienti, sfruttandone anzi le difficoltà. E questi casi spesso sfuggono a ogni analisi. Per questa ragione, vogliamo istituire la Giornata del Debito Consapevole" "La lotta all'usura ha diversi alleati: la diffusione di una cultura del risparmio, la consapevolezza dei rischi legati al sovraindebitamento, la collaborazione sinergica delle realtà che operano sul territorio per contrastare le diverse forme di povertà. La Scialuppa Crt è un esempio di come la Fondazione abbia tradotto la propria missione in azioni concrete a favore delle fasce più fragili della società, offrendo da oltre 25 anni non solo un aiuto economico, ma anche un sostegno umano e morale. La Fondazione continuerà a lavorare per rafforzare questa preziosa rete di aiuto e sviluppare nuovi strumenti di sostegno e inclusione" afferma Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt.

La Scialuppa ha assistito in questi anni più di 18 mila casi, con più di 47 milioni di finanziamenti bancari concessi assistiti da garanzia gratuita.



