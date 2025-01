Gisellə di Nyko Piscopo, prima assoluta per Palcoscenico Da

Gisellə è il nuovo progetto della Compagnia Cornelia e debutta in prima assoluta il 7 e 8 febbraio al Teatro Astra di Torino nell'ambito della rassegna Palcoscenico Danza. Ispirato al balletto romantico per antonomasia, Gisellə viene reinterpretato dal coreografo Nyko Piscopo per esaltare il tema dell'amore oltre il genere, il pregiudizio e l'inganno in un tempo attuale ancora stigmatizzato. I danzatori e le danzatrici della compagnia Cornelia ballano tra reale e virtuale questo capolavoro intramontabile che trova qui una nuova narrazione e dimensione contemporanea anche grazie alle musiche rielaborate dal compositore Luca Canciello.

Insieme al codice coreutico, la seconda parte dello spettacolo si sviluppa anche in una dimensione digitale con l'inserimento del progetto video La Danza delle Villi realizzato nell'ambito del Festival AstiTeatro46, esito di un laboratorio con danzatori, ex-danzatori e/o amatori della danza Over50.





