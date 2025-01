Freedom International Group, 2,2 milioni di clienti (+8%)

Il Freedom International Group, società di investimento focalizzata su tecnologia, finanza, salute e benessere, ha visto crescere la propria base di clienti a 2,2 milioni nel 2024, segnando un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Nel 2024 il presidente e ceo Narek Sirakanyan ha dato un impulso allo sviluppo del gruppo, introducendo il nuovo prodotto qTest, aprendo nuovi uffici a Dubai e Bien Hoa (Vietnam) e promuovendo una strategia di marketing più aggressiva.

"L'anno 2024 segna il nostro decimo anniversario e non potevamo festeggiare meglio. Abbiamo fatto molta strada in questi dieci anni e ora siamo pronti per un salto di qualità con l'obiettivo di un'Ipo nel 2029. Personalmente ritengo che dobbiamo continuare a cercare progetti caratterizzati da innovazione, scalabilità e rilevanza sociale. La nostra impronta comprende oggi 19 mercati e quest'anno ne apriremo altri due.

Siamo pronti a lanciare Firstline, la nostra nuova app per il settore Horeca che completa la nostra area High-Tech" commenta Narek Sirakanyan. "Il Project V ha totalizzato un fatturato record di 130 milioni di dollari ed entro la fine del 2025 puntiamo a raggiungere un fatturato di 150 milioni di dollari" aggiunge.



