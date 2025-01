Alle Ogr Torino Performing Celebration, tra arte e dj set

Le Ogr Torino si preparano a celebrare gli ultimi giorni di apertura delle installazioni artistiche Retinal Rivalry di Cyprien Gaillard e Cold As You Are di Rebecca Moccia con Performing Celebration, un programma speciale scandito da performance, dj set, visite guidate e laboratori aperti a tutti, da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio.

Durante il fine settimana il pubblico potrà visitare gratuitamente Retinal Rivalry di Cyprien Gaillard, a cura di Samuele Piazza, opera video realizzata con tecnologia 3D di ultima generazione per un viaggio ipnotico e psichedelico attraverso architetture e paesaggi della Germania contemporanea, e Cold As You Are di Rebecca Moccia, a cura di Iacopo Prinetti, installazione luminosa realizzata in occasione di Luci d'Artista che ridefinisce i confini tra tecnologia e umano per andare oltre il visibile.

Per l'occasione la mostra Retinal Rivalry sarà aperta gratuitamente con un orario prolungato: venerdì dalle 18 alle 2.30, sabato e domenica dalle 10 alle 20.



