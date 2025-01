Un libro fotografico celebra l'eccellenza della moda a Torino

Celebrare la propensione all'innovazione e il rispetto per la tradizione artigianale piemontese del comparto della moda, attraverso un viaggio nei laboratori e negli atelier. E' l'obiettivo del volume fotografico 'L'arte dell'eccellenza a Torino', presentato dall'Associazione Moda, Tessile e Accessori dell'Unione Industriali Torino. Il progetto editoriale, frutto della collaborazione con 24 Ore Cultura, racconta attraverso le immagini la preziosa opera quotidianamente condotta dalle realtà manifatturiere torinesi. Gli scatti realizzati dal fotografo Michele D'Ottavio ne immortalano attività e prodotti per svelare la passione e l'abilità delle maestranze impegnate nelle fasi progettuali e realizzative di oggetti orgoglio del Made in Italy. I testi della giornalista Elena Delfino danno voce alle sfide raccolte, ai successi conseguiti e alle ambizioni delle aziende.

"La nostra associazione è il frutto di una fusione di esperienze e competenze tra aziende dell'Unione Industriali Torino dei settori moda, abbigliamento, tessuti e accessori, consolidata attraverso l'integrazione con i gruppi merceologici Tessili Vari nel 2021 e i Tessili Cotonieri nel 2022. Un percorso di aggregazione che ha rafforzato la nostra rappresentanza, riunendo aziende storiche ed emergenti, per un totale di 60 realtà aderenti e oltre 3.000 dipendenti, a testimonianza della dimensione economica e sociale del comparto" spiega il presidente dell'Associazione Moda, Tessile e Accessori, Manuele Musso. "È un libro da cui emerge in modo evidente il talento di donne, uomini e imprese che animano un settore industriale capace di rendere il Made in Italy, e in particolare il Made in Torino, un valore assoluto e richiestissimo nel mondo, di cui siamo orgogliosi. Con questa operazione editoriale, l'Associazione Moda, Tessile e Accessori ha il grande merito di affermare la propria identità e di mettere in primo piano l'intima essenza delle realtà che la compongono" aggiunge Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali Torino.



