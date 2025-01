Teatro: Matteo Forte nominato consulente artistico a Verbania

Matteo Forte, attuale direttore del Teatro Lirico e del Teatro Nazionale di Milano, è stato nominato consulente artistico del centro eventi Il Maggiore di Verbania. Per lui l'incarico è annuale: si occuperà di mettere a punto il programma estivo e la prossima stagione invernale.

"La cultura deve essere in grado di autofinanziarsi, di offrire le attività che il pubblico chiede e per le quali è disposto a spendere" ha esordito Forte. "La priorità è l'organizzazione del festival estivo, all'insegna della musica, della comicità e dell'intrattenimento per i giovani - ha aggiunto -. Occorre attrarli in un luogo, il teatro, che normalmente evitano, servono contenuti in linea ai loro gusti e desideri". La programmazione invernale, ha aggiunto, sarà "ampia e facile, nel senso che possa incontrare facilmente i gusti di un pubblico giovane". Forte ha spiegato inoltre di voler "aumentare il numero di giornate di apertura del centro eventi, offrendosi anche alle aziende come sede di convention".

"Proviamo una strada nuova, in cui ci sia il supporto di persone con esperienza aziendalistica" ha commentato il presidente della Fondazione centro eventi Il Maggiore, Massimo Terzi, esprimendo soddisfazione per la nomina di Forte.

Per il sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, il nuovo consulente è "un uomo che incarna la capacità di fare impresa culturale, perché si può fare cultura in modo redditizio senza rinunciare alla qualità".



