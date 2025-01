Storie di alternanza e competenze, premiati video degli studenti

Recuperare ricette perdute, studiare anatomia, lavorare per l'aerospazio, lanciare un nuovo prodotto sul mercato, comunicare come gli edifici intelligenti possono realmente migliorare la vita quotidiana. Sono alcuni temi dei video presentati al Polo del '900 in occasione della VII edizione del Premio Storie di alternanza e competenze, la competizione che valorizza video racconti realizzati dagli studenti degli Istituti secondari di II grado e degli Its Academy torinesi.

I video descrivono esperienze vissute di alternanza, di tirocinio curriculare o apprendistato svolte da studenti e studentesse nell'anno scolastico 2023-2024.

Il Premio, promosso da Unioncamere nazionale, è gestito sul territorio dalla Camera di commercio di Torino che ha aderito all'iniziativa fin dal 2017, valutando e premiando decine di progetti pervenuti per ognuna delle sette edizioni: circa 1.122 tra ragazzi e ragazze e 73 gli istituti coinvolti in questi anni, 68 le strutture che hanno ospitato Pcto nelle varie edizioni, quasi 50.000 euro il valore complessivo dei premi e 6 i premiati a livello locale che hanno avuto riconoscimenti anche a livello nazionale.

Per la categoria Istituti tecnici si è classificato primo l'Avogadro con il video-racconto Che Classe - Telmotor - Simply smart Solutions; per la categoria Istituti professionali il Colombatto, con il video-racconto Sapori e saperi: tradizione e innovazione nel piatto.



