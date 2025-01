Storico ristorante Del Cambio, proprietà annuncia cambio di chef

Nello storico Ristorante Del Cambio di Torino - fondato nel 1757 - è stato ufficializzato oggi il passaggio di consegne alla guida della cucina, tra lo chef stellato Matteo Baronetto e Diego Giglio, nominato nuovo executive chef. "Questa scelta si legge in una nota della proprietà - rappresenta un naturale passaggio di testimone nel segno della continuità con il lavoro svolto negli ultimi dieci anni da tutto il team sotto la guida di Matteo Baronetto, che rimarrà coinvolto in una fase di transizione che durerà fino al mese di aprile per garantire un'evoluzione armoniosa e coerente con l'identità di Del Cambio".

Diego Giglio è stato sous chef del Cambio dal 2014.

"La collaborazione con Matteo Baronetto - spiega il nuovo executive chef del Cambio - è stata fondamentale per la mia crescita professionale e sarà preziosa anche in questa fase di transizione. Il mio obiettivo è proseguire nel consolidamento dell'identità che il ristorante ha costruito negli ultimi 10 anni, nel rispetto, quindi, della tradizione alla quale aggiungerò la mia personale interpretazione".

Baronetto si dedicherà "a un nuovo progetto imprenditoriale personale" che "godrà del supporto finanziario - in veste di socio di minoranza - di Michele Denegri, proprietario del Ristorante Del Cambio attraverso la società Risorgimento" Il passaggio di testimoni "è stato, infatti, studiato e previsto tra me, Denegri e Giglio da molto tempo e rappresenta una evoluzione naturale del percorso personale di entrambi noi chef e di quello di Del Cambio". commenta Baronetto.



