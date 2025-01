Spacciava hashish, arrestato pusher di 37 anni

Un uomo di 37 anni, gambiano e senza fissa dimora, è stato arrestato a Torino dai carabinieri della stazione Po Vanchiglia perché sorpreso a cedere una dose di hashish a una ragazza di 20 anni, che è stata segnalata alla prefettura come consumatrice.

Nei vestiti l'uomo nascondeva della marijuana, per un totale di 30 grammi. Nel portafoglio sono state trovate banconote di diverso taglio, 130 euro, ritenute provento di spaccio Nel mese di gennaio, nelle vie adiacenti a piazza Santa Giulia, uno delle zone della movida torinese, i carabinieri della compagnia San Carlo hanno inoltre arrestato un centrafricano sorpreso a cedere una dose di marijuana a un trentenne, trovando nei vestiti del presunto spacciatore altri cinque grammi della stessa sostanza.

Una 16enne è stata denunciata per la violazione del Daspo urbano, emesso dal questore di Torino a seguito di una rapina aggravata commessa alcuni mesi fa nella zona dei Murazzi del Po.





