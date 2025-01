Protesta dei trattori, presidi in Piemonte, Cirio da attivisti

Presidi degli Agricoltori autonomi, il "movimento dei trattori", oggi in Piemonte ad Alessandria, Biella e a Peveragno, in provincia di Cuneo, dove i manifestanti sono stati incontrati dal presidente della Regione, Alberto Cirio.

"Come segno di rispetto e ascolto - spiega il governatore - e ho chiesto anche ai miei assessori la disponibilità a farlo: Paolo Bongioanni (assessore all'Agricoltura, Cibo e Parchi, ndr) l'ha fatto ieri a Peveragno, Enrico Bussalino (Autonomia, Enti locali, ndr) nel pomeriggio di oggi ad Alessandria. Il Piemonte è una Regione che ascolta, lo abbiamo fatto anche per le istanze dell'associazione da cui ho ricevuto il documento sullo stato di crisi, che era già stato segnalato all'assessore Bongioanni. Ho poi ribadito l'impegno al confronto, a ridurre la burocrazia, ma anche la fiducia in un'Europa che ha cambiato atteggiamento e che alla rigidità del 'green deal' oggi sostituisce il buon senso della sostenibilità, anche per la nostra economia".





