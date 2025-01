'Grandi Langhe' chiude con 5mila presenze, ora parte tour Usa

Chiusa con 5.000 presenze, il 20% dall'estero, la 9/a edizione di 'Grandi Langhe', ospitata per due giorni alle Ogr di Torino. Vi hanno partecipato 500 cantine, di cui 380 da Langhe e Roero e 120 dal resto del Piemonte, che hanno presentato circa 3mila etichette.

La rassegna è stata organizzata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e dal Consorzio di tutela del Roero, in collaborazione con Piemonte Land of Wine e il servizio di Ais (Associazione italiana sommelier) Piemonte.

Il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani si prepara ad affrontare la programmazione negli Stati Uniti tra febbraio e marzo, con la quarta edizione di Bbwo2025 che prevede un roadshow di Academies nelle principali città di Texas, Arizona e Colorado dove incontrerà oltre 200 operatori del settore per presentare le denominazioni Barolo e Barbaresco.

Il tour negli Usa partirà lunedì 3 febbraio a Dallas, proseguirà il 4 a Houston, il 5 ad Austin, il 6 a San Antonio, il 10 a Phoenix, l'11 a Denver.

Appuntamento poi con più di 150 produttori per il "Barolo & Barbaresco World Opening", l'evento che porterà a Austin in Texas il 25 marzo le nuove annate di Barolo (2021) e Barbaresco (2022) ai professionisti d'oltreoceano.

I dati di imbottigliamento nel 2024 hanno segnato +6%, rispetto al 2023, per il Barolo, con una performance di +32% nel mese di dicembre; il Langhe doc Nebbiolo ha segnato un +12% annuale; stabili i dati delle altre denominazioni.



