Champions: lo Stadium saluta Danilo, 'Grazie di tutto'

I tifosi della Juventus hanno voluto salutare a distanza l'ex capitano Danilo, il quale ha dato l'addio ai bianconeri dopo cinque anni e mezzo per tornare in patria, al Flamengo. Al minuto 6', il numero indossato dal brasiliano, della sfida di Champions League contro il Benfica, nel settore sud dell'Allianz Stadium sono stati esposti due striscioni: "La Juventus sono i tifosi, grazie di tutto Danilo" si legge nel drappo al primo anello; "In un mondo senza più valori salutiamo capitan Danilo con tutti gli onori" il testo dello striscione srotolato al secondo anello.



