Apre il ristorante Baratti & Milano con lo chef stellato Alciati

Apre domani sera, giovedì 30 gennaio, il ristorante nello storico Caffè Baratti di piazza Castello, in collaborazione con lo chef stellato Ugo Alciati. E' un'altra tappa dei festeggiamenti dei 150 anni dall'apertura del locale.

"La collaborazione con Baratti & Milano non è un'operazione commerciale. È nata dal piacere di poter far parte di un progetto di qualificazione di uno spazio affascinante e storico portando la nostra esperienza, le nostre ricette e i nostri fornitori. L'idea è anche quella di ricercare insieme nella tradizione gastronomica torinese quelle ricette che sono ancora nella memoria e dare loro un vestito contemporaneo" afferma Alciati.

"Nell'illustrazione per il menù del Ristorante Baratti & Milano ho dato ampio spazio alla Galleria, alla sua struttura architettonica e alla sua intramontabile magia. Per le due ali interne ho pensato a una parata allegra e variopinta che accompagna i clienti nel mondo della famiglia Alciati. A guidare il gruppo ci sono due animali fantastici, ispirati alle targhe decorative degli arredi interni, dove spuntano due strani animali che ricordano i bestiari medievali" spiega l'artista Annalisa Bollini che ha curato un'inedita versione grafica del menu del ristorante "Il Caffè Baratti & Milano è una tappa importante nella storia della città di Torino. Il traguardo di questo compleanno è motivo di orgoglio e siamo entusiasti di offrire alla città, dopo ben 150 anni, il locale storico immutato nelle sue parti caratteristiche, sia rispetto all'inaugurazione di fine 800, sia rispetto ai rinnovamenti di inizio '900" dice Guido Repetto, presidente di Baratti & Milano.

Nell'ambito dei festeggiamenti dei 150 anni verrà lanciato Vetrinista sarà lei, di Helga Faletti, a cura di Luca Beatrice, che ha seguito il progetto artistico e l'ha portato a termine prima della sua improvvisa scomparsa. Artisti contemporanei allestiranno la storica vetrina attraverso uno studio architettonico e scenografico.



