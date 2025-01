Appuntamenti per la mostra 'Canaletto, Van Wittel, Bellotto'

Per raccontare la mostra "Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città.

Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica", promossa negli spazi del Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo da Fondazione Crc e Intesa Sanpaolo con le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma e con il supporto organizzativo di MondoMostre, sabato 1 febbraio sono previsti due appuntamenti a Torino.

Alle ore 15, alle Gallerie d'Italia ci sarà un incontro di presentazione con i curatori della mostra Paola Nicita e Yuri Primarosa e, dalle 10 del mattino fino al tramonto in piazza San Carlo, verrà allestita la grande tenda-camera ottica "I segreti della camera ottica", all'interno della quale, come nelle camere ottiche che utilizzavano i vedutisti, apparirà l'immagine del mondo.

L'ingresso nella tenda è aperto a tutti, grandi e piccini.

All'interno sarà possibile scoprire i principi del funzionamento di questo strumento, antenato della macchina fotografica, che i vedutisti utilizzavano per tracciare le immagini a partire dalle quali, ingrandite, modificate e montate una accanto all'altra, realizzavano poi in studio le proprie opere. Nel corso della giornata sarà anche possibile provare una camera ottica portatile, simile a quelle utilizzate dai vedutisti per realizzare i propri disegni.

Accompagnerà i curiosi in questo viaggio Christian Grappiolo, fotografo e esperto di fotografia stenopeica, il laboratorio è a cura di Felìz



