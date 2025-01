Torna a Torino il Seeyousound International Music Film Festival

Dal 21 al 28 febbraio torna a Torino l'undicesima edizione del Seeyousound International Music Film Festival che per otto giorni trasformerà la città in un punto d'incontro tra cinema e musica. In programma 65 film e videoclip che esplorano l'universo musicale in tutte le sue sfaccettature: dai documentari sulle leggende del rock e dell'elettronica alle storie che raccontano scene musicali underground, sia italiane sia internazionali. Oltre ai film, sono in programma 15 live, una exhibition e una varietà di eventi collaterali.

Primo festival in Italia interamente dedicato al cinema a tema musicale, Seeyousound propone il meglio della recente produzione internazionale che intreccia musica e cinema.

L'edizione 2025 include un film in anteprima assoluta, una internazionale, una europea e 19 anteprime italiane suddivisi nelle diverse sezioni competitive Long Play Doc (documentari), Long Play Feature (lunghi di finzione), 7Inch (cortometraggi), Soundies (videoclip) e Frequencies (sonorizzazioni); e nelle rassegne fuori concorso Rising Sound, dedicata al potere identitario della musica nella società, e Into the Groove, sezione mainstream che inaugurerà il festival con l'anteprima italiana di Blur: To The End del regista Toby L. che sarà presente in sala.

Tra i titoli più attesi l'anteprima italiana di My Way di Thierry Teston in collaborazione con Lisa Azuelos, proiezione che sarà seguita da un live dei Bluebeaters per uno speciale tributo al celeberrimo brano; Googoosh - Made Of Fire presentato in anteprima italiana dalla regista Niloufar Taghizadeh, presente in sala; Jesus Loves The Fools di Filippo D'Angelo, Dimitris Statiris e Mauro Ermanno Giovanardi che arriva a Sys in una nuova versione in anteprima assoluta alla presenza di Dimitris Statiris e Mauro Ermanno Giovanardi che si esibirà live con Marco Carusino; e Soundtrack to a Coup d'Etat di Johan Grimonprez, fresco di nomination agli Oscar come Miglior Documentario.

Al Cinema Massimo si esibiranno anche Pivio e Aldo De Scalzi, Tormento (ex leader dei Sottotono) e Dj Mastafive, Kode9, Noémi Büchi e Sleap-E. In tutto saranno oltre 40 gli ospiti italiani e internazionali che prenderanno parte al festival.



