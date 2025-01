Giudice, norme anti Covid ingiuste, 10 euro ai cittadini

Le norme anti Covid erano ingiuste e i cittadini hanno diritto a essere risarciti con 10 euro per "danno non patrimoniale". È il senso di una sentenza con cui un giudice di pace di Alessandria, Paolo Olezza, ha dato ragione a una ventina di persone che avevano fatto causa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'ente aveva chiesto di respingere il ricorso, ma il magistrato onorario ha sancito, nella sentenza, che "le posizioni espresse dall'attuale credibile Consiglio dei ministri" in materia di pandemia e vaccini sono "quasi una sorta di confessione stragiudiziale del carattere illecito della normativa".



