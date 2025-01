Erwitt e Doisneau nel Cuneese con la Fondazione Artea

Le due mostre fotografiche di caratura internazionale in corso a Saluzzo e Caraglio, nel Cuneese, organizzate dalla Fondazione Artea e dedicate a Elliott Erwitt e Robert Doisneau, si arricchiscono di una serie di appuntamenti dedicati all'approfondimento dei due fotografi.

La mostra "Elliott Erwitt. L'ideale fuggevole" alla Castiglia di Saluzzo, che espone circa cento fotografie fino al 23 febbraio, offre un ciclo di incontri aperti al pubblico. Il primo appuntamento, "L'ideale fuggevole", si terrà sabato 1° febbraio, con Biba Giacchetti e Monica Poggi che esploreranno l'opera del fotografo. Seguiranno il 8 febbraio "Una passeggiata con Elliott Erwitt", una visita guidata, e il 22 febbraio "L'ironia del quotidiano", un incontro sul lato ironico della sua fotografia. Gli incontri sono gratuiti con prenotazione consigliata.

Il "Public Program" della mostra "Robert Doisneau. Trame di vita" al Filatoio di Caraglio include due incontri tematici.

Venerdì 7 febbraio, alle 18, si terrà il "Laboratorio di fotografia consapevole" con Alice Gallouin, che esplorerà le tecniche di Doisneau, seguito da una pratica con smartphone per riprodurre i suoi scatti. Venerdì 21 febbraio, sempre alle 18, "Ancora un valzer!" unisce musica popolare francese e italiana con Maria Teresa Milano e Luca Pellegrino per esplorare come i sorrisi e i movimenti nei suoi scatti catturino la gioia della rinascita post-bellica. Entrambi gli eventi sono gratuiti con prenotazione consigliata.



