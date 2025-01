Biella, denunciati due clienti degli spacciatori dei boschi

Due clienti degli spacciatori dei boschi della Valle Elvo (Biella) sono stati denunciati dai carabinieri poco dopo l'acquisto di stupefacenti. In un caso una pattuglia ha notato un'autovettura il cui conducente, alla vista dei militari, ha gettato dal finestrino un piccolo involucro.

L'auto è stata bloccata e l'involucro recuperato, verificando il contenuto: circa 5 grammi di eroina. A seguito della perquisizione personale e del mezzo, i carabinieri hanno inoltre trovato un coltello a serramanico con una lama di 7 centimetri.

L'uomo, un trentenne biellese con precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Biella per porto d'armi od oggetti atti a offendere.

In un'altra occasione, un motociclista nel vedere una pattuglia dei carabinieri impegnata in un posto di controllo, si è dato alla fuga ed è stato brevemente inseguito e bloccato.

L'uomo, un quarantacinquenne biellese con precedenti specifici, è stato perquisito e trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto dell'accertamento per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La patente di guida gli è stato ritirata e il motociclo sequestrato amministrativamente per la successiva confisca.



