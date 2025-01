Anziana ferita da treno vicino passaggio a livello nel Torinese

Una donna è stata urtata da un treno, nel tardo pomeriggio di oggi, al passaggio a livello di via Blatta a Chivasso (Torino). Si tratta di una pensionata di 86 anni residente in città che stava probabilmente tentando di attraversare i binari con le sbarre chiuse quando è sopraggiunto il convoglio. Immediatamente soccorsa è stata poi trasportata all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. A quanto si apprende non sarebbe in gravi condizioni.

La circolazione è al momento sospesa tra Chivasso e Montanaro per permettere i rilievi da parte dei carabinieri. Il macchinista del treno coinvolto ha immediatamente fermato la corsa. Trenitalia ha attivato l'assistenza ai passeggeri alla stazione di Chivasso. Sull'incidente indaga la polizia ferroviaria.



