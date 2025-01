Ristrutturazione per Palazzo Oropa e Tribunale a Biella

A Biella è stata firmata la convenzione fra ministero della Giustizia e il Comune per lavori di ristrutturazione di palazzo Oropa e del palazzo del Tribunale di Biella.

A Palazzo Oropa si procederà con il rifacimento della copertura per un importo pari a 640.000 euro, divisi fra il Comune (500.000 euro) e il ministero (140.000 euro). Il ministero è coinvolto in quest'operazione in quanto Palazzo Oropa ospiterà il giudice di pace e l'ufficio notifiche del Tribunale. Sempre a palazzo Oropa negli spazi riguardanti gli uffici dei giudici di pace sono inoltre previsti interventi sugli impianti di condizionamento per un importo totale di circa 200.000 euro, che metterà il ministero.

Per quanto riguarda invece il Palazzo del Tribunale gli interventi si concentreranno sugli impianti di condizionamento, per un importo totale di circa 700.000 euro, sempre grazie all'intervento del ministero.

Per la firma erano presenti il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, il sindaco di Biella, Marzio Olivero, il direttore generale beni e servizi del ministero della Giustizia, Stefano De Michele, la presidente del tribunale, Paola Rava, e l'assessore ai lavori pubblici, Cristiano Franceschini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA