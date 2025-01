Presidente comunità ebraica Torino, 'aumenta l'antisemitismo'

"Assistiamo con sgomento a fenomeni di negazione, di distorsione e di banalizzazione della Shoah.

Sono in aumento impressionante gli episodi di antisemitismo, cresciuti del 400%, rispetto agli anni precedenti". Lo ha detto in occasione del Giorno della Memoria Dario Disegni, presidente della Comunità ebraica di Torino, intervenuto nel corso della cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla memoria di miliari e civili, internati nel lager nazisti.

"È una situazione molto difficile, anche perché i testimoni diretti degli orrori della Shoah per leggi di natura stanno scomparendo uno dopo l'altro e, come ha detto Liliana Segre, il rischio è che nei prossimi anni ci sia solo un ricordo nei libri di storia su questo periodo terribile e poi più nulla. Spetta quindi a noi farci testimoni dei testimoni", ha aggiunto Disegni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA