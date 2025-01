Piogge forti, allerta gialla sull'Appennino

Allerta gialla per il maltempo fino a domani mattina sulle zone appenniniche della provincia di Alessandria al confine con la Liguria. Le celle temporalesche in sconfinamento dall'entroterra genovese - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) potranno innescare forti rovesci e temporali.

Martedì la giornata meteorologica sarà invece caratterizzata dal vento, con temperature massime a 14-15 gradi in media, in particolare nel Torinese, nell'Alessandrino e nell'Astigiano.

Le precipitazioni dovrebbero tornare da mercoledì sera con quota neve da 1000 metri in su. Oggi, invece, le nevicate sono state decisamente più in alto: 1.400-1.700 metri sui settori alpini a ovest, 1.900-2.000 metri a sud. La quota tuttavia dovrebbe abbassarsi nella notte.



