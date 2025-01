Educazione finanziaria con la Banca Alpi Marittime

La Banca Alpi Marittime ripropone il progetto di "Educazione Finanziaria" nelle scuole, con l'obiettivo di fornire agli studenti delle scuole primarie e secondarie competenze essenziali per comprendere e gestire al meglio le risorse economiche.

Attraverso un approccio pratico e innovativo, il progetto offre ai giovani una serie di strumenti per comprendere il valore del risparmio, gestire un budget personale e familiarizzare con concetti come denaro, credito, investimenti e pianificazione economica.

Al programma 2025 hanno aderito quattordici scuole del Cuneese, nei comuni dove Banca Alpi Marittime effettua il servizio di tesoreria. Lo scorso anno le scuole erano cinque.

"L'educazione finanziaria - dichiara Giuseppe Peirotti, direttore generale della Bam - non è solo una materia da insegnare, ma uno strumento di empowerment e inclusione.

Vogliamo aiutare i giovani a diventare cittadini consapevoli, capaci di contribuire al benessere collettivo".

Aggiunge Domenico Massimino, presidente di Banca Alpi Marittime: "Dare ai giovani gli strumenti per comprendere i concetti base della finanza significa dar loro la possibilità di costruire un futuro migliore. Questo progetto è il valore aggiunto del nostro credito cooperativo".



