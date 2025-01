Danilo saluta la Juventus, 'Non si è pronti per l'addio'

Danilo si congeda dai tifosi juventini con un lungo post sui social: "Cari bianconeri, non so nemmeno da dove iniziare: sapevo che questo giorno prima poi sarebbe arrivato, ma non si è mai pronti per gli addii", è l'esordio del difensore brasiliano. "Sono passati cinque anni e mezzo, ma per me è come se fosse stata una vita intera - continua nella clip pubblicata su Instagram dopo l'accordo per la risoluzione del contratto - e non è mai facile separarsi da un amore e da un luogo che mi ha dato tanto, da una maglia che mi ha fatto provare grandi emozioni, da un club e una storia in cui ho ritrovato i valori che mi hanno accompagno durante tutta la mia carriera e che ho imparato dai miei genitori".

Danilo spiega: "Ora non posso più fare parte di questo progetto, ciò che mi rende orgoglioso e di non aver mai cambiato il mio modo di essere e l'atteggiamento nei confronti di questo club - continua il brasiliano - ai tifosi chiedo scusa quando ho deluso, mai per mancanza di impegno o dedizione al lavoro, e ringrazio con tutto il cuore per il modo in cui mi hanno accolto e rispettato, per il legame che abbiamo costruito, dove mi sono sempre sentito un vostro rappresentante".

Infine, l'ex bianconero, capitano della Seleçao e pronto al ritorno in patria al Flamengo, cita l'ex presidente della Juventus: "E' giusto citare una frase di Andrea Agnelli: la nostra consapevolezza sarà la loro sfida, essere all'altezza della storia della Juventus - conclude sui social - e ci riconosceremo ovunque nel mondo solo con uno sguardo, siamo la gente della Juve. Grazie di tutto, un abbraccio dal capitano".





