Cinque nuovi ingressi nella Rete Exclusive Brands Torino

Exclusive Brands Torino - la prima rete di aziende piemontesi fondata su iniziativa di Unione Industriali Torino per rappresentare e promuovere un concetto consolidato, allargato e contemporaneo di eccellenza sia in Italia che all'Estero - continua a consolidare la presenza nel tessuto imprenditoriale della Regione Piemonte con l'ingresso di cinque nuove aziende: Fresia Alluminio, gli Aironi, Miroglio & C, Progetti e Spea.

Con i nuovi ingressi, la Rete rappresenta da oggi trenta aziende di settori diversi, per un totale di quasi 4.000 lavoratori sul Piemonte e 700 milioni di fatturato globale.

"L'ingresso di cinque nuove realtà all'interno della Rete rappresenta un segnale che mi rende molto orgoglioso. I nuovi innesti rappresentano brand piemontesi ben noti e riconoscibili, espressione di settori merceologici molto diversi ma strettamente connessi tra loro. Gli ambiti in cui si muove oggi la Rete sono infatti sempre di più: dal tessile al food, passando per il metalmeccanico, il sanitario e l'aerospaziale" commenta Giulio Trombetta, presidente di Exclusive Brands Torino. "Se il 2025, come descritto dalle previsioni economiche del nuovo anno, sarà complesso e pieno di sfide, è anche vero che caratteristiche come la forte eterogeneità e la proattività renderanno la Rete ancora più solida. Tra i progetti che prenderanno forma nei prossimi mesi cito ad esempio quella con lo Ied, l'Istituto Europeo di Design, che promuoverà l'incontro tra le eccellenze del mondo delle imprese e quello della didattica e quella con il Pavillon Monaco, in occasione dell'Expo Osaka 2025. La prospettivanel 2025 sarà quella di continuare a rappresentare un esempio consolidato di eccellenza, declinato ora in nuove storie imprenditoriali, con i loro valori, i loro percorsi e le loro unicità. Sia in Italia sia all'estero".



