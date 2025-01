Cerca di accoltellare carabinieri, arrestato usando il taser

Un dipendente di un centro ippico di Alessandria, 54 anni, ieri verso le 18, ha iniziato a molestare i clienti e i datori di lavoro, che si sono quindi barricati in un campo coperto. In un secondo tempo ha affrontato i carabinieri con un coltello dalla lama di oltre trenta centimetri ed è stato bloccato con un taser e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetto atto a offendere e tentate lesioni personali.

A chiamare il 112 è stata la proprietaria e all'arrivo dei militari l'uomo era rientrato nella propria abitazione, pertinenza del centro ippico, e stava discutendo con una donna.

I carabinieri, vedendolo alterato, riferiscono di avere chiamato un'ambulanza per condurlo in pronto soccorso. Questo gesto ha scatenato l'ira del dipendente, che ha prima cercato di colpirli al volto, poi è rientrato in casa per prendere il coltello. A quel punto i carabinieri sono arretrati verso il cortile, cercando di convincerlo ad abbandonare l'arma di fronte al fatto che avrebbero usato il taser, ma l'uomo non ha ceduto.



