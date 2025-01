Angiolipoma renale rimosso con nuova tecnica al Sant'Andrea

Un complesso intervento di rimozione di un angiolipoma renale è stato portato a termine nel reparto di Urologia dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli su una paziente di 71 anni. Alla donna, con un solo rene funzionante a seguito di un'asportazione di quello sinistro avvenuta nel 1998 per la stessa patologia, è stata scoperta la formazione benigna di 8 centimetri che comportava un rischio significativo di emorragie interne. Durante la procedura di nefrectomia parziale, tramite compressione è stato interrotto il flusso arterioso al rene per minimizzare il sanguinamento intraoperatorio. Questa tecnica ha consentito di rimuovere in modo radicale l'angiolipoma senza importanti perdite di sangue, preservando l'unico rene rimasto alla paziente.

Grazie all'équipe di Giovanni Cipollone, che ha guidato l'Unità operativa di Urologia, è stato possibile evitare alla paziente una condizione di insufficienza renale cronica che l'avrebbe costretta alla dialisi, migliorando significativamente la qualità della sua vita. "Questo intervento rappresenta un esempio di come la competenza medica e l'utilizzo di tecniche chirurgiche avanzate possano fare la differenza nella vita dei pazienti, favorendo peraltro un recupero piuttosto rapido", commenta il direttore generale dell'Asl Vercelli Marco Ricci.





