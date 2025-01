A 'Quarta Repubblica' carabiniere picchiato da attivisti No Tav

Questa sera, durante la trasmissione di Retequattro "Quarta Repubblica" condotta da Nicola Porro, parlerà Luigi De Matteo, l'ex vicebrigadiere dei carabinieri che il 3 luglio del 2011 in Val di Susa, nel Torinese, fu catturato e picchiato dagli antagonisti e dagli anarchici dei centri sociali durante una protesta No Tav, a Chiomonte. De Matteo restò nelle mani degli aggressori per trenta minuti. A causa dei traumi e delle ferite fu costretto a congedarsi dall'Arma.

"Ci buttavano addosso di tutto: acido, bombe carta, pietre.

Fui raggiunto da una pietra e cascai. Da quella caduta non capii più niente: mi arrivarono sprangate, calci e mi tirarono nel bosco, dietro una roccia. Poi lì mi hanno finito con sprangate, mi denudarono, mi tolsero il casco e la pistola", ha raccontato nell'intervista che andrà in onda, anticipata in una nota da Mediaset. "E infatti ho i segni: i denti spaccati, il timpano rotto, un occhio da cui continuo a vedere abbagliato, un continuo mal di testa, bruciature di acido perché ci è arrivato di tutto addosso. Ho ancora i segni evidenti anche sulle gambe.

Io con quella storia ho perso tutto", dice De Matteo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA