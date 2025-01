A Lingotto Musica la 17enne pianista russa Alexandra Dovgan

La pianista 17enne russa Alexandra Dovgan sarà protagonista della nuova rassegna dei Pianisti del Lingotto in programma martedì 28 gennaio alle 20.30, in Sala 500. Già ospite dei Concerti del Lingotto nel 2023, Dovgan intreccia, in un crescendo cronologico, l'intimo sonatismo di Beethoven e Schumann, le disinvolte Variazioni su un tema di Corelli di Rachmaninov e l'energia percussiva della Sonata op. 14 di Prokof'ev.

Dovgan (2007) - vincitrice di cinque concorsi internazionali, fra cui il Vladimir Krainev Piano Competition, l'Astana Piano Passion Competition e il Nutcracker Television Contest for Young Musicians - si è aggiudicata nel 2021 il Premio Renzo Giubergia, mentre nel 2024 ha ricevuto il Prix Serdang dalle mani di Rudolf Buchbinder e Adrian Flury.



