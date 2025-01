Vino: 20 mln fatturato, cantina Terre del Barolo più forte crisi

La cantina Terre del Barolo più forte della crisi. La cantina di Castiglione Falletto, uno dei cuori delle Langhe piemontesi in provincia di Cuneo, spiega in una nota, ha chiuso l'ultimo esercizio di bilancio con un fatturato di circa 20 milioni di euro in linea con gli ultimi anni; l'utile netto ha raggiunto i 2 milioni e 300 mila euro. «Siamo soddisfatti di come i nostri vini si stiano ben comportando nei vari mercati esteri, in particolare negli Stati Uniti, Canada, Nord Europa - spiega il direttore Stefano Pesci di Terre del Barolo - nonostante una congiuntura globale difficile». Pesci è eloquente su quanto sta succedendo in Italia: «Il mercato nazionale risente di un leggero rallentamento a causa dell'inflazione, che ha impoverito tutte le fasce di popolazione e alle recenti campagne, soprattutto mediatiche, che hanno riguardato il nostro settore. In questo quadro abbiamo continuato ad investire, in particolare sulla sostenibilità, a livello energetico, completando il nostro grande parco agrisolare, con l'ultimo impianto fotovoltaico in costruzione sopra il tetto dell'enoteca, che si aggiunge a quelli già esistenti, che ci permetterà anche l'accumulo dell'energia prodotta dal sole, per alimentare le macchine che lavorano di notte, con energia pulita». Poi Paolo Boffa, presidente per il quarto mandato consecutivo, aggiunge: «Questo nuovo triennio nasce sotto l'imprevedibilità, a partire dal clima per arrivare all'andamento di un'economia mondiale che sembra correre verso mete non precise. Dobbiamo fare squadra: solo restando uniti saremo forti, perché il vino è cultura e non è solo una bevanda alcolica! E la tradizione del vino passa anche attraverso lo sport: nel 2024 abbiamo vinto la supercoppa italiana e lo scudetto di Serie A di pallapugno come main sponsor della Cantina Terre del Barolo Pallonistica Albese, e non vogliamo fermarci qui». E Rosa Oberto, riconfermata alla vice presidenza, conclude: «Essere vicepresidente per la terza volta è un onore e una responsabilità che sento profondamente. Sono orgogliosa di far parte di questa grande famiglia di viticoltori».

Il nuovo comitato esecutivo, oltre che a Paolo Boffa e Rosa Oberto, è composto dai consiglieri Gianni Germano, Gianfranco Tezzo, Giulio Bonelli, Luca Cogno e Livio Negro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA