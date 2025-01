Più di mille appassionati hanno affollato e colorato di arancione il Teatro Regio di Torino per seguire in diretta, su un maxi schermo, la vittoria di Sinner su Zverev nella finalissima degli Australian Open. Il 'Watch party' è stato ideato e promosso dai Carota Boys con il supporto di Intesa Sanpaolo e Lavazza. L'ingresso era gratuito e la soglia del sold out è stata raggiunta in pochi minuti.



