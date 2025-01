E' stato schiacciato da un albero mentre tagliava legna nel bosco. Un 50enne biellese è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Ponderano (Biella).

L'incidente è avvenuto oggi nel tardo pomeriggio nei boschi di Zubiena.

La dinamica è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti operatori del 118, vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso alpino con medico.



