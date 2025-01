Una donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla autostrada A6 Torino-Savona fra il casello di Marene e l'area di sosta di Rio Colorè, in provincia di Cuneo. Viaggiava su un'auto insieme a un uomo che è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale a Torino.





