Bimba di 8 mesi salvata con fegato di un bimbo di 5 mesi

Una bimba di otto mesi è stata salvata con un trapianto del fegato di un bimbo di 5 mesi.

L'intervento è stato eseguito all'ospedale Molinette di Torino.

La piccina era nata con una malformazione gravissima, l'atresia delle vie biliari, e la prima operazione, svolta quando aveva due mesi, aveva prodotto conseguenze sfavorevoli ("come accade in circa un terzo dei casi di questo genere" secondo quanto precisano dalla Città della Salute).

Il donatore è un piccino deceduto in un'altra Regione italiana per una patologia congenita encefalica.

"La Sanità piemontese si conferma un punto di riferimento di eccellenza per la sanità italiana, soprattutto nel campo dei trapianti. Un grande applauso ai nostri professionisti ed ai genitori del piccolo donatore che, con un grande gesto, hanno permesso di salvare la vita della piccola paziente". E' quanto dichiara Federico Riboldi, assessore regionale alla sanità in Piemonte, in merito al caso della bimba di 8 mesi salvata da un trapianto di fegato proveniente da un piccino di 5 mesi. L'intervento è stato eseguito all'ospedale Molinette di Torino.

