Verbania, polizia scopre gestione illecita di rifiuti pericolosi

Dovrà venire bonificato secondo le indicazioni di Arpa Piemonte il terreno, all'interno dell'area industriale di Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), dove la squadra di polizia giudiziaria della stradale di Verbania ha scoperto essere stati seppelliti rifiuti pericolosi liquidi e fangosi, anziché venire correttamente smaltiti.

I rifiuti, prodotti da un'attività economica cessata da diversi anni, erano rimasti stoccati in vasche di cemento parzialmente interrate e in un silos decantatore, prima che il titolare di una ditta del luogo acquistasse l'area e, poco dopo, la rivendesse a un prezzo notevolmente più alto. Secondo gli inquirenti, in quel lasso di tempo l'uomo avrebbe compiuto una "bonifica artigianale", facendo sparire i rifiuti semplicemente interrandoli.

Gli scavi e i campionamenti disposti dalla procura di Verbania ed effettuati da polizia stradale e Arpa Piemonte hanno confermato la presenza di rifiuti pericolosi e speciali, tra i quali anche idrocarburi.



