Regione, 4,5 milioni per treno Cuneo-Saluzzo-Savigliano

La riapertura della linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Savigliano, sancita oggi dal viaggio inaugurale, per la Regione Piemonte comporta un impegno economico di 4,5 milioni all'anno per i prossimi dieci anni. I treni viaggeranno tutti i giorni, con arrivo e partenza delle stazioni di Cuneo e Savigliano, fermeranno nelle stazioni di Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Manta, Saluzzo.

Per consentire la ripresa del traffico viaggiatori, Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs) ha investito 11 milioni in lavori e l'impegno proseguirà con un ulteriore investimento di 36 milioni di euro destinati a interventi di manutenzione straordinaria sulla tratta Saluzzo-Bivio Madonna dell'Olmo.

La linea prevede 142 treni alla settimana nel "periodo di alta" ossia da settembre a giugno, con 24 collegamenti al giorno, e 50 treni alla settimana nel "periodo di bassa" corrispondente alle vacanze scolastiche estive, con dieci treni al giorno. Il bacino d'utenza è di 180.000 persone.

"Oggi siamo qui per riaprire una linea ferroviaria che era chiusa da tredici anni - hanno dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore ai Trasporti, Marco Gabusi - e che ora torna a servizio dei pendolari e di questo territorio. La Regione crede fermamente nel trasporto pubblico e in particolare nella mobilità ferroviaria e la prova è che negli ultimi due anni abbiamo riaperto quattro linee: la Asti-Alba, la Casale-Mortara, il collegamento tra Torino e l'aeroporto e oggi questa". L'avvio del servizio segna inoltre un passo verso la collaborazione con un nuovo partner, Arenaways, marchio di proprietà di Longitude Holding, impresa ferroviaria fondata a Torino nel 2021 da un pool di investitori con oltre trent'anni d'esperienza nel settore. "Crediamo fermamente nel trasporto pubblico e lavoriamo per affermare nuovi standard di qualità" ha sottolineato Matteo Arena, direttore generale di Arenaways. "La riapertura di questa linea rappresenta un traguardo importante per il Piemonte e una risposta concreta alle esigenze di mobilità sostenibile" commenta la presidente dell'Agenzia della mobilità, Cristina Bargero.



